उत्तराखंड: होटल की खुदाई के दौरान पास की इमारत गिरी, कोई हताहत नहीं

IMD ने उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तराखंड के कई जिलों के लिए भारी बारिश और तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल के चोरगलिया जैसे इलाकों में तो सुबह-सुबह ही मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। यहां सिर्फ एक सुबह में 81.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। उधम सिंह नगर में भी सामान्य से करीब 3 गुना ज्यादा बारिश दर्ज हुई। हालांकि, कुछ जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए, प्रशासन का कहना है कि ऐसे अलर्ट लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम हैं।