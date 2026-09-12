लैंसेट का खुलासा: 70 प्रतिशत कुत्तों का टीकाकरण 3 साल में केरलम से मिटा देगा रेबीज

द लैंसेट रीजनल हेल्थ - साउथईस्ट एशिया में छपे एक नए अध्ययन से पता चला है कि अगर कुत्तों का पूरी तरह टीकाकरण किया जाए, कुत्ते के काटने के बाद बेहतर इलाज मिले और PEP (पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस) के इलाज में जो कमी है उसे दूर किया जाए, तो रेबीज से होने वाली मौतों को 83 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

अगर केरलम में पालतू और आवारा दोनों तरह के 70 प्रतिशत कुत्तों का टीकाकरण कर दिया जाए, तो 3 साल के अंदर इंसानों में रेबीज से होने वाली मौतें शून्य हो सकती हैं। इसके मुकाबले, बच्चों को रेबीज के रूटीन टीके देने से 10 सालों में सिर्फ 10 अतिरिक्त जानें ही बचाई जा सकेंगी, लेकिन इसमें लाखों-करोड़ों रुपये ज्यादा खर्च होंगे।