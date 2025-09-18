भगोड़े ललित मोदी का भाई समीर मोदी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, क्या है आरोप?
क्या है खबर?
दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भगोड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी दिल्ली एयरपोर्ट से की गई है, जब समीर देश से भागने की फिराक में था। उस पर बलात्कार के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, समीर को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। समीर को बलात्कार के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है।
मामला
क्या है मामला?
ये मामला कुछ साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें समीर पर एक महिला ने बलात्कार के आरोप लगाए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता महिला ने मामले को रफा-दफा करने के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग भी की थी। हालांकि, पुलिस ने अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं दी है। पुलिस समीर को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है।
विवाद
पहले भी विवादों में रहे हैं समीर
समीर पहले भी कई बार कानूनी और कारोबारी मामलों को लेकर विवादों में रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति को लेकर उनका सालों से पारिवारिक विवाद चल रहा है। ये मामला कोर्ट में लंबित है। समीर पर कंपनी शेयर खरीद को लेकर भी कानूनी कार्यवाही चल रही है। पिछले साल उन्होंने अपनी मां पर हमला करवाने का आरोप लगाया था। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया कंपनी के 2 निदेशकों ने समीर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है।