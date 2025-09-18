भगोड़े ललित मोदी का भाई समीर मोदी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, क्या है आरोप?

ये मामला कुछ साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें समीर पर एक महिला ने बलात्कार के आरोप लगाए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता महिला ने मामले को रफा-दफा करने के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग भी की थी। हालांकि, पुलिस ने अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं दी है। पुलिस समीर को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है।

विवाद

पहले भी विवादों में रहे हैं समीर

समीर पहले भी कई बार कानूनी और कारोबारी मामलों को लेकर विवादों में रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति को लेकर उनका सालों से पारिवारिक विवाद चल रहा है। ये मामला कोर्ट में लंबित है। समीर पर कंपनी शेयर खरीद को लेकर भी कानूनी कार्यवाही चल रही है। पिछले साल उन्होंने अपनी मां पर हमला करवाने का आरोप लगाया था। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया कंपनी के 2 निदेशकों ने समीर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है।