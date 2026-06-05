"मैं भगोड़ा नहीं, आजादी से घूम रहा हूं!" ललित मोदी का मीडिया-नेताओं को दिया करारा जवाब देश Jun 05, 2026

IPL के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने एक बार फिर साफ किया है कि वह भगोड़ा नहीं हैं और किसी भी अपराध में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मीडिया के हंगामे की वजह से ही उन पर यह ठप्पा लगा है। उनका कहना है कि 2010 में भारत छोड़ने के बाद से वे बेरोकटोक पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हुं। मैं पूरी दुनिया घूम रहा हुं। अगर मैं भाग रहा होता तो आप मुझे कहीं न कहीं पकड़ लेते।" उन्होंने यह भी बताया कि देश के कमजोर मानहानि कानूनों की वजह से लोग उन पर लगातार बेवजह के आरोप लगाते रहते हैं।