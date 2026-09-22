लखीमपुर खीरी: स्कूल में खूनी वारदात, शादी के दबाव में छात्रा की हत्या कर छात्र ने की खुदकुशी
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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के चिल्ड्रन्स एकेडमी में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। 21 सितंबर, 2026 को सऊद अंसारी ने निषाद फातिमा को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। CCTV फुटेज से पता चला कि अंसारी निषाद को पहली मंजिल पर ले गया था। उसके पास दो देसी पिस्तौलें थीं, जिन्हें वह स्कूल परिसर के अंदर ले आया था।
फातिमा पर शादी का दबाव बना रहा था अंसारी
पुलिस ने बताया कि अंसारी निषाद पर शादी का दबाव बना रहा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। निषाद के परिवार वालों ने अंसारी और उसके माता-पिता से बात करके उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाईं। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। अधिकारी अब ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं।