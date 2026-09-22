लखीमपुर खीरी: स्कूल में खूनी वारदात, शादी के दबाव में छात्रा की हत्या कर छात्र ने की खुदकुशी

पुलिस ने बताया कि अंसारी निषाद पर शादी का दबाव बना रहा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। निषाद के परिवार वालों ने अंसारी और उसके माता-पिता से बात करके उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाईं। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। अधिकारी अब ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं।