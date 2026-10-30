लद्दाख में शराब नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्थगित, जानिए मामला

लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन महिला विंग जैसे संगठनों को डर था कि और शराब की दुकानें खुलने से युवाओं और स्थानीय परंपराओं पर बुरा असर पड़ेगा।

उन्होंने 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले अपने धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया था। उनकी मांग थी कि लद्दाख को "ड्राय" यानी शराब-मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। अपना प्रदर्शन रोककर, वे दिखा रही हैं कि उन्हें उम्मीद है कि नेता उनकी बात सुनेंगे और समुदाय के मूल्यों को ध्यान में रखेंगे।