विदेश मंत्रालय ने नेपाल यात्रा स्थगित करने की सलाह दी, सहायता के लिए नंबर जारी किया

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और तनावग्रस्त हालात को देखते हुए भारत सरकार ने वहां रहने वाले भारतीय लोगों और पर्यटकों के लिए परामर्श जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में सलाह दी है कि भारतीय नागरिकों को अभी नेपाल की यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। साथ ही नेपाल में रहने वाले भारतीयों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मंत्रालय ने सहायता के लिए विशेष नंबर भी जारी किया है।

सलाह विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? मंत्रालय ने बयान में कहा, "नेपाल में विकसित हो रहे हालात को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की यात्रा स्थगित कर दें। वर्तमान में नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने निवास स्थान पर रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और सावधानी बरतें। नेपाल के अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करें।"

मदद जारी किया विशेष नंबर मंत्रालय ने किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबरों +977-9808602881 और +977-9810326134 पर कॉल करने के लिए कहा है। ये नंबर व्हाट्सऐप पर भी मौजूद हैं। इससे पहले मंत्रालय ने कहा था, "घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी होने के नाते, हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे।"