सोनम वांगचुक पर दोहरा हमला, परिवार पर लगा अवैध शराब के कारोबार का आरोप

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को ऑल लद्दाख होटल्स एंड बार्स एसोसिएशन की तरफ से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि एक तरफ तो वांगचुक शराब-मुक्त लद्दाख के लिए अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका परिवार बिना सही लाइसेंस के उले एप्पल वाइन बना और बेच रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष नामग्याल पुंचोक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दोहरे रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह उन कारोबारियों के साथ नाइंसाफी है, जो टैक्स चुकाते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं।