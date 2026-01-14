LOADING...
लद्दाख के करगिल में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के समर्थन में जुलूस

लेखन गजेंद्र
Jan 14, 2026
04:07 pm
क्या है खबर?

ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ईरानी सरकार के समर्थन में आवाज उठ रही है। यहां के करगिल में लोगों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के समर्थन में बड़ा जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान भारतीय और ईरानी झंडे लहराए गए। लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध जताने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतीकात्मक ताबूत सड़क पर रखे।

भारत के इन शहरों में अधिक है शिया आबादी

ईरान प्रमुख रूप से शिया मुस्लिम बहुल देश है। भारत के कई शहरों में शिया मुस्लिम की आबादी अधिक है, जिससे ईरान में होने वाली हलचल का असर भारत में भी दिखाई देता है। सबसे अधिक शिया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसके बाद मुंबई, तेलंगाना के हैदराबाद, बेंगलुरु के निकट अलीनगर और लद्दाख के करगिल में भी आबादी अधिक है। पिछले दिनों ईरान पर इजरायल हमले के विरोध में लखनऊ में काफी विरोध-प्रदर्शन हुआ था।

ईरान में अब तक 2,500 से अधिक लोगों की मौत

ईरान में पिछले 2 हफ्ते से चल रहे विरोध-प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों से टकराव के कारण 2,500 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। ईरान के तेहरान समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट ठप है और फोन लाइन काट दी गई है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को घर से निकलकर संस्थानों पर कब्जा करने का आह्वान किया है और युद्ध की धमकी दी है।

