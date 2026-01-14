लद्दाख के करगिल में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के समर्थन में जुलूस

लद्दाख के करगिल में खामेनेई के समर्थन में प्रदर्शन

लेखन गजेंद्र 04:07 pm Jan 14, 202604:07 pm

क्या है खबर?

ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ईरानी सरकार के समर्थन में आवाज उठ रही है। यहां के करगिल में लोगों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के समर्थन में बड़ा जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान भारतीय और ईरानी झंडे लहराए गए। लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध जताने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतीकात्मक ताबूत सड़क पर रखे।