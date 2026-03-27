लद्दाख: जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन की चपेट में आए 5 वाहन, कई के फंसने की आशंका
क्या है खबर?
लद्दाख के जोजिला दर्रे में शुक्रवार को जीरो प्वाइंट पर हिमस्खलन के बीच 5 वाहन दब गए। इस घटना में कई लोगों के बर्फ के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची गांदरबल पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हो है और फंसे लोगों की तलाश जारी है। हिमस्खलन में फंसे वाहन श्रीनगर से कारगिल जा रहे थे।
ट्विटर पोस्ट
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#WATCH: Several vehicles trapped under #snow after avalanche hits #Zojila Pass pic.twitter.com/rQ2ne66KbC— Greater Kashmir (@GreaterKashmir) March 27, 2026
घटना
कैसे हुई यह घटना?
गांदरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) खलील पोसवाल ने बताया कि जोजिला दर्रे पर जीरो पॉइंट के पास हिमस्खलन होने से कई यात्री वाहन बर्फ के नीचे दब गए और रणनीतिक सड़क अवरुद्ध हो गई। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद बचाव दल घटनास्थल पर भेजे गए और बर्फ हटाने के साथ फंसे हुए वाहनों को निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने राहत कार्य जारी होने तक लोगों से यात्रा से बचने की अपील की है।