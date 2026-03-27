जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन में वाहनों के दबने से कई लोग बर्फ में दब गए हैं (तस्वीर: फाइल)

लद्दाख: जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन की चपेट में आए 5 वाहन, कई के फंसने की आशंका

लेखन भारत शर्मा 05:30 pm Mar 27, 202605:30 pm

क्या है खबर?

लद्दाख के जोजिला दर्रे में शुक्रवार को जीरो प्वाइंट पर हिमस्खलन के बीच 5 वाहन दब गए। इस घटना में कई लोगों के बर्फ के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची गांदरबल पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हो है और फंसे लोगों की तलाश जारी है। हिमस्खलन में फंसे वाहन श्रीनगर से कारगिल जा रहे थे।