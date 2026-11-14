दिल्ली: मजदूर ने की महिला के साथ बलात्कार की कोशिश, विरोध करने पर की हत्या

दिल्ली पुलिस ने 36 साल के मजदूर प्रमोद को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने एक महिला से दुष्कर्म की कोशिश की और विरोध करने पर पत्थर से मारकर उसकी जान ले ली।

महिला 10 नवंबर को सड़क किनारे नशे की हालत में मृत मिली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।