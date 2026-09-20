चीतों का कुनबा बढ़ा: कूनो में जन्मे 4 शावक, भारत में 56 पर पहुंची कुल संख्या
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वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में हाल ही में 4 चीता शावकों का जन्म हुआ है। इनके आने से भारत में चीतों की कुल संख्या 56 तक पहुंच गई है। `प्रोजेक्ट चीता` की चौथी सालगिरह के बाद इसे एक खास उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।
कूनो अब भारत के ज्यादातर चीतों का घर
कूनो अब भारत के ज्यादातर चीतों का ठिकाना बन गया है। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से लाए गए चीतों की वजह से ऐसा हुआ है। वैसे तो पार्क में सफारी की सुविधा है, लेकिन अभी चीतों को बसाने और उनकी आबादी बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसी वजह से उन्हें बिल्कुल करीब से देखना अभी संभव नहीं है।