बिहार: महिला की मांग में जबरन भरा सिंदूर, आरोपी सलाखों के पीछे

पुलिस ने BNS एक्ट के तहत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इनमें कुंदन कुमार भी शामिल है, जिसे शुक्रवार को छापेमारी के दौरान पकड़ा गया।

वायरल वीडियो में यह भी दिख रहा है कि जब महिला भागने की कोशिश कर रही थी, तो कुंदन और एक और शख्स उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, हालांकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।