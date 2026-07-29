बेअदबी कानून में देरी: सिख भावनाओं के कथित अपमान को लेकर पंजाब सरकार पर गरजा अकाल तख्त
अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार गियानी कुलदीप सिंह गरगज ने पंजाब सरकार को नए बेअदबी कानून से जुड़ी चिंताओं को तय समय सीमा में दूर न कर पाने के लिए आड़े हाथों लिया है। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस देरी से सिख भावनाओं का अपमान होता है। यह कानून पिछले अप्रैल में पास हुआ था। इसमें बेअदबी के मामलों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर सिख नेताओं ने अपनी आपत्ति जताई है।
पंजाब सरकार अकाल तख्त के सुझावों पर करेगी चर्चा
अकाल तख्त ने बेअदबी के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन करने और अपनी आत्मरक्षा करने वाले सेवादारों को संरक्षण देने जैसे कई सुझाव दिए हैं। राज्य सरकार 3 अगस्त से शुरू होने वाले अपने आगामी सत्र में इन विचारों पर चर्चा करने की योजना बना रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कानूनी विशेषज्ञ सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं। सिख नेताओं का मानना है कि धार्मिक मूल्यों की रक्षा करने और लोगों को सही मायने में न्याय दिलाने के लिए ये बदलाव बेहद अहम हैं।