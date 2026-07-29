बेअदबी कानून में देरी: सिख भावनाओं के कथित अपमान को लेकर पंजाब सरकार पर गरजा अकाल तख्त

अकाल तख्त ने बेअदबी के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन करने और अपनी आत्मरक्षा करने वाले सेवादारों को संरक्षण देने जैसे कई सुझाव दिए हैं। राज्य सरकार 3 अगस्त से शुरू होने वाले अपने आगामी सत्र में इन विचारों पर चर्चा करने की योजना बना रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कानूनी विशेषज्ञ सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं। सिख नेताओं का मानना है कि धार्मिक मूल्यों की रक्षा करने और लोगों को सही मायने में न्याय दिलाने के लिए ये बदलाव बेहद अहम हैं।