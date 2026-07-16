भारत के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र का डेटा लीक; क्या-क्या हुआ चोरी, कैसे लगी सेंध?

लीक हुए दस्तावेजों में कथित तौर पर 2016 से लेकर 2025 तक की अवधि से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं, जो करीब 14.3 गीगाबाइट (GB) के हैं।

इनमें कूलिंग और वेंटिलेशन प्रणालियों से संबंधित इंजीनियरिंग चित्र, एक नियंत्रण कक्ष की लेआउट योजना, भारतीय और रूसी इंजीनियरों से संबंधित बैठकों की जानकारी और संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, विक्रेता विवरण, उपकरण प्रस्ताव, आपूर्तिकर्ताओं की जानकारी, आंतरिक बीमा दस्तावेज जैसे कागजात शामिल हैं।

ये दस्तावेज संयंत्र की यूनिट 3 और 4 से संबंधित हैं।