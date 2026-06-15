KSRTC बस बेकाबू होकर स्टैंड में घुसी, एक गंभीर घायल

चिक्कमंगलुरु के रहने वाला शख्स घायल

घायल शख्स का नाम मणजुनाथ है, जो चिक्कमंगलुरु के रहने वाले हैं। उन्हें सीने और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब इस बस स्टैंड पर ऐसा हादसा हुआ है; कुछ साल पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। उस वक्त KSRTC ने कुछ सुरक्षा उपाय भी लागू किए थे, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका ठीक से पालन हो रहा था। फिलहाल इस हादसे की जांच जारी है ताकि पता चल सके कि यह दुर्घटना किन कारणों से हुई।