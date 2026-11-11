कोलकाता से मुंबई आ रहे एयर इंडिया विमान को अपहरण की धमकी, मचा हड़कंप

आइसोलेशन बे में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और हवाई अड्डे के अधिकारी विमान की सघन तलाशी ले रहे हैं। किसी भी संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। हालांकि, अभी तक संदिग्ध कुछ नहीं मिला है।

वहीं, शौचालय पर धमकी भरा संदेश किसने लिखा और इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी भी जांच शुरू हो गई है। विमान में सवार यात्रियों की सूची के साथ कैमरों को भी खंगाला जा रही है।