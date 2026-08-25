पश्चिम बंगाल: कोलकाता के स्कूल में पहली कक्षा के छात्र को सांप ने काटा, मच हड़कंप

इस घटना से अभिभावक काफी घबरा गए और कई लोग अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए दौड़ पड़े। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि स्कूल को पिछले 3 सालों से सफाई का फंड नहीं मिला है, जिस वजह से कीटनाशक नियंत्रण में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कार्रवाई का वादा करते हुए यह भी कहा कि वे पहले ही डॉक्टरों से बात कर चुके हैं और वीडियो कॉल के जरिए छात्र का हालचाल भी जान चुके हैं। स्कूल प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि तुरंत जरूरी कदम उठाए जाएंगे, खासकर तब जब कुछ दिन पहले ही शहर के एक और स्कूल में सांप के दिखने की खबर सामने आई थी।