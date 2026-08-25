पश्चिम बंगाल: कोलकाता के स्कूल में पहली कक्षा के छात्र को सांप ने काटा, मच हड़कंप

पश्चिम बंगाल: कोलकाता के स्कूल में पहली कक्षा के छात्र को सांप ने काटा, मच हड़कंप
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मित्र इंस्टीट्यूशनल स्कूल में सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे एक पहली कक्षा के छात्र को स्कूल के कक्ष में ही सांप ने काट लिया। प्रभावित छात्र को तुरंत SSKM मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा अब खतरे से बाहर है और उसकी हालत स्थिर है।
मुख्यमंत्री ने किया कार्रवाई का वादा
इस घटना से अभिभावक काफी घबरा गए और कई लोग अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए दौड़ पड़े। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि स्कूल को पिछले 3 सालों से सफाई का फंड नहीं मिला है, जिस वजह से कीटनाशक नियंत्रण में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कार्रवाई का वादा करते हुए यह भी कहा कि वे पहले ही डॉक्टरों से बात कर चुके हैं और वीडियो कॉल के जरिए छात्र का हालचाल भी जान चुके हैं। स्कूल प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि तुरंत जरूरी कदम उठाए जाएंगे, खासकर तब जब कुछ दिन पहले ही शहर के एक और स्कूल में सांप के दिखने की खबर सामने आई थी।