कोच्चि: डॉक्टर के फोन में मिले कई यौन शोषण के वीडियो, पुलिस तलाश में
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कोच्चि पुलिस डॉ. जॉनसन वर्गीस की तलाश में है। उन पर कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं।
इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब 50 साल की एक महिला ने उनका मोबाइल फोन पुलिस को सौंपा। इस फोन में कथित तौर पर कम से कम 12 महिलाओं का यौन शोषण करते हुए वीडियो मिले हैं।
पुलिस के मुताबिक, डॉक्टर वर्गीस ने उस महिला को पहले नशीला पदार्थ दिया और फिर उसका शोषण किया।
डॉक्टर पर अभिनेता और एक अन्य व्यक्ति ने किया था हमला
हालात तब और बिगड़ गए, जब 2 अभिनेता और एक अन्य शख्स ने कथित तौर पर डॉक्टर वर्गीस के साथ मारपीट की। उन्होंने उनसे 3.25 लाख रुपये की कीमती चीजें भी लूट लीं।
इन घटनाओं के सामने आने के बाद उनके अस्पताल ने उन्हें फौरन नौकरी से निकाल दिया। इसके साथ ही आरोपों की आधिकारिक जांच भी शुरू कर दी गई है।