इस मामले ने केरलम की राजनीति में काफी हलचल मचा दी थी, क्योंकि जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है, उनमें से कई का CPI(M) और उसके युवा संगठन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DVFI) से गहरा संबंध है।

केरलम के मंत्री और IUML के वरिष्ठ नेता पीके कुन्हालीकुट्टी ने इस हत्या को पूर्व नियोजित बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे बरी हुए लोगों के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। इस मामले की जांच पहले राज्य पुलिस ने शुरू की थी, लेकिन शुक्कूर की मां के जोर देने पर इसे CBI को सौंप दिया गया था। शुरुआत में इस मामले में कुल 33 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 2 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।