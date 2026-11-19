IUML कार्यकर्ता हत्याकांड: CBI कोर्ट ने 13 को दोषी ठहराया, 14 साल पुराने मामले में 18 बरी
कोच्चि की एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अदालत ने 2012 के एक पुराने राजनीतिक हत्याकांड पर अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) कार्यकर्ता अब्दुल शुक्कूर की हत्या के मामले में 13 लोगों को दोषी ठहराया है, जबकि 18 अन्य को बरी कर दिया गया।
गौरतलब है कि बरी किए गए लोगों में पूर्व CPI(M) कन्नूर जिला सचिव पी जयराजन और पूर्व कलियासेरी विधायक टीवी राजेश भी शामिल हैं।
दोषियों का CPI(M) और DVFI से संबंध
इस मामले ने केरलम की राजनीति में काफी हलचल मचा दी थी, क्योंकि जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है, उनमें से कई का CPI(M) और उसके युवा संगठन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DVFI) से गहरा संबंध है।
केरलम के मंत्री और IUML के वरिष्ठ नेता पीके कुन्हालीकुट्टी ने इस हत्या को पूर्व नियोजित बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे बरी हुए लोगों के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। इस मामले की जांच पहले राज्य पुलिस ने शुरू की थी, लेकिन शुक्कूर की मां के जोर देने पर इसे CBI को सौंप दिया गया था। शुरुआत में इस मामले में कुल 33 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 2 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।