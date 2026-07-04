प्रधानमंत्री ने किया देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन, जानें खासियत

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रिफाइनरी का 2013 में भी हुआ था शिलान्यास

दरअसल, 2004 में बाड़मेर में मंगला ऑइल फील्ड की खोज हुई थी। यहां 2009 में उत्पादन शुरू हुआ। उसके बाद राजस्थान में एक स्थानीय रिफाइनरी की जरूरत महसूस हुई। 2012-13 में सर्वे शुरू हुआ। 2013 में UPA सरकार के दौरान सोनिया गांधी ने इस रिफाइनरी का शिलान्यास किया था। तब इसकी लागत 37,230 करोड़ रुपये आंकी गई थी। हालांकि, इसके बाद राज्य में सरकार बदल गई और काम रुक गया। अशोक गहलोत के कार्यकाल में ज्यादातर काम हुआ।