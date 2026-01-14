कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से बाइक सवारों की गर्दन कटी, कई जगह हादसे

कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के मौके पर उड़ाई गई पतंगों ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली है। कर्नाटक के बीदर में चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से 48 वर्षीय बाइक सवार संजय कुमार होसानमनी घायल हो गए। अत्यधिक रक्तस्राव के बाद उन्होंने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। घटना चितगुप्पा तालुक के तालामडगी गांव के पास उस समय हुई, जब वह बाइक चला रहे थे। तभी मांझा गर्दन से लिपट गया और घायल कर दिया।

हादसा मरने से पहले बेटी को किया फोन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय लॉरी क्लीनर का काम करते थे। वे घटना के समय अपनी बेटी को संक्रांति उत्सव के लिए हॉस्टल से वापस लाने हुमनाबाद जा रहे थे। तभी हादसा हो गया। घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वे खून से लथपथ अपनी बेटी को फोन मिलाते नजर आ रहे हैं। हालांकि, उनकी बात नहीं हुई। उनका शव मन्नेखल्ली अस्पताल भेजा गया है। मन्नेखल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

विरोध समय पर आती एंबुलेंस तो बच जाती जान घटनास्थल पर लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को फोन भी किया, लेकिन वह काफी देर से पहुंची। इसके बाद लोगों ने हंगामा भी किया। परिजनों का आरोप है कि अगर एंबुलेंस समय पर पहुंचती, तो शायद संजय की जान बच जाती। बता दें कि दिल्ली समेत पूरे देश में नायलॉन मांझे को चाइनीज मांझा कहा जाता है, जिससे कई मौतों की खबर आ चुकी है। सख्ती के बावजूद भी इसके निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है।

घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर में फिजियोथेरेपिस्ट की मौत उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में फिजियोथेरेपिस्ट समीर हाशमी (28) की चाइनीज मांझे की वजह से जान चली गई। हादसा दोपहर साढ़े 12 बजे लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद चौराहे पर हुआ। उस समय वे बाइक से घर लौट रहे थे। तभी मांझा उनकी गर्दन पर लिपट गया और अंदर तक कट गया। उनको एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया, लेकिन देर हो चुकी थी। एक महीने पहले भी जौनपुर में मांझा की वजह से हादसा हुआ था।

