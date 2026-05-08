भारतीय विदेश राज्य मंत्री सिंह ने महासचिव गुटेरेस से की मुलाकात

कीर्ति वर्धन सिंह ने डिजिटल टूल्स का समर्थन किया

कीर्ति वर्धन सिंह ने IMRF में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और देश का पक्ष रखा। उन्होंने प्रवासन के बेहतर प्रबंधन के लिए डिजिटल साधनों के इस्तेमाल पर जोर दिया।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अन्य अधिकारियों से भी बातचीत की और संगठन को और ज्यादा फुर्तीला बनाने की वकालत की। यह दौरा 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली बरसी के अवसर पर हुआ, जो दर्शाता है कि भारत वैश्विक सुरक्षा और प्रवास से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है।