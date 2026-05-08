भारतीय विदेश राज्य मंत्री सिंह ने महासचिव गुटेरेस से की मुलाकात
विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 7 मई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच (IMRF) के एक बड़े आयोजन के दौरान हुई। सिंह ने इस बैठक को 'बेहद उपयोगी' बताया।
उन्होंने कहा, "IMRF के दौरान UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ एक सार्थक मुलाकात हुई। ऐसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों पर शीर्ष नेताओं का मिलना हमेशा अच्छे संकेत देता है।"
कीर्ति वर्धन सिंह ने डिजिटल टूल्स का समर्थन किया
कीर्ति वर्धन सिंह ने IMRF में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और देश का पक्ष रखा। उन्होंने प्रवासन के बेहतर प्रबंधन के लिए डिजिटल साधनों के इस्तेमाल पर जोर दिया।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अन्य अधिकारियों से भी बातचीत की और संगठन को और ज्यादा फुर्तीला बनाने की वकालत की। यह दौरा 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली बरसी के अवसर पर हुआ, जो दर्शाता है कि भारत वैश्विक सुरक्षा और प्रवास से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है।