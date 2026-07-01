किरेन रिजिजू ने कहा- अरुणाचल प्रदेश में कोई नई घुसपैठ नहीं हुई देश Jul 01, 2026

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से कोई नई सैन्य घुसपैठ नहीं हुई है। उनका कहना है कि सीमा पर होने वाले 'उल्लंघन' दरअसल इसलिए होते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा साफ तौर पर तय नहीं है। यह बात उन्होंने एक स्थानीय आदिवासी समूह, नह वेलफेयर सोसाइटी (NWS) के दावों के बाद कही है। NWS का आरोप है कि चीनी PLA कई सालों से अपर सुबनसिरी में उनकी पुश्तैनी जमीनों पर काबिज है।