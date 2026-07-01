किरेन रिजिजू ने कहा- अरुणाचल प्रदेश में कोई नई घुसपैठ नहीं हुई
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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से कोई नई सैन्य घुसपैठ नहीं हुई है। उनका कहना है कि सीमा पर होने वाले 'उल्लंघन' दरअसल इसलिए होते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा साफ तौर पर तय नहीं है। यह बात उन्होंने एक स्थानीय आदिवासी समूह, नह वेलफेयर सोसाइटी (NWS) के दावों के बाद कही है। NWS का आरोप है कि चीनी PLA कई सालों से अपर सुबनसिरी में उनकी पुश्तैनी जमीनों पर काबिज है।
सेना ने अतिक्रमण को खारिज किया
भारतीय सेना ने PLA के हालिया अतिक्रमण की खबरों को 'गलत और निराधार' बताया है। इस बीच, NWS ने अपने दावों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए जिला डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है। यह पूरा मामला सीमा की अस्पष्टता और इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों की लगातार बनी हुई चिंताओं को उजागर करता है।