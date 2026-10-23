सऊदी में फंसे हज़ारों भारतीय तीर्थयात्रियों को मिली राहत, रिजिजू बोले- घर वापसी जारी

सऊदी अरब में फंसे भारतीय उमरा यात्रियों के लिए राहत की खबर है, अब उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि फंसे हुए कई यात्री अपने घर लौट चुके हैं और जो लोग अभी भी वहां हैं, उन्हें सहायता दी जा रही है। जिन यात्रियों को तुरंत मदद चाहिए, उनके लिए रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में जन-दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे काम कर रहे हैं।