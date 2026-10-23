सऊदी में फंसे हज़ारों भारतीय तीर्थयात्रियों को मिली राहत, रिजिजू बोले- घर वापसी जारी
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सऊदी अरब में फंसे भारतीय उमरा यात्रियों के लिए राहत की खबर है, अब उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि फंसे हुए कई यात्री अपने घर लौट चुके हैं और जो लोग अभी भी वहां हैं, उन्हें सहायता दी जा रही है। जिन यात्रियों को तुरंत मदद चाहिए, उनके लिए रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में जन-दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे काम कर रहे हैं।
10,000 से ज्यादा लोग लौटे
केंद्रीय मंत्री रिजिजू के मुताबिक, अब तक 10,000 से ज्यादा यात्री सुरक्षित अपने घर लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते ही 3,000 और लोगों को वापस भेजा गया। यह सब दूतावास की टीमों और विमान कंपनियों के आपसी सहयोग से ही मुमकिन हो पाया।
अगर आपको या आपके किसी परिचित को कोई मदद चाहिए, तो रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में जन-दूतावास के नियंत्रण कक्ष के नंबर 24 घंटे उपलब्ध हैं।