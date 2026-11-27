हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल से एक परेशान कर देने वाला वीडियो ऑनलाइन सामने आया है।

वीडियो में 6 छात्र एक साथ मिलकर अपने ही साथी की बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। यह घटना कई महीने पुरानी है, लेकिन गुरुवार को वीडियो वायरल होने के बाद ही यह लोगों की नजरों में आई।

इस पूरे मामले ने हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।