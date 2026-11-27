हिमाचल प्रदेश: हॉस्टल में खौफनाक पिटाई का वायरल वीडियो, सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल
लेखन Manoj Panchal
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल से एक परेशान कर देने वाला वीडियो ऑनलाइन सामने आया है।
वीडियो में 6 छात्र एक साथ मिलकर अपने ही साथी की बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। यह घटना कई महीने पुरानी है, लेकिन गुरुवार को वीडियो वायरल होने के बाद ही यह लोगों की नजरों में आई।
इस पूरे मामले ने हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पुलिस ने नाबालिगों की पुष्टि की, स्कूल ने समिति बनाई
पुलिस ने बताया कि इस मारपीट में शामिल सभी छात्र नाबालिग हैं। स्कूल प्रशासन ने इस पूरी घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई है।
इस घटना के बाद हॉस्टलों में छात्रों की सुरक्षा और उनकी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
ट्विटर पोस्ट
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