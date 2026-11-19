उत्तर प्रदेश के इटावा-कानपुर हाईवे पर राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से लौट रही एक टूरिस्ट बस ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 27 लोग जख्मी हो गए।

ये सभी यात्री मंदिर से दर्शन कर उन्नाव वापस जा रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ऐसा लग रहा है कि बस ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।