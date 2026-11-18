भारत के रीटेल सेक्टर में इन दिनों काफी हलचल है। मुंबई की लिंकिंग रोड पर तो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा 28 प्रतिशत की किराए बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा, गुरुग्राम का गैलेरिया मार्केट और दिल्ली का कनॉट प्लेस भी एशिया-प्रशांत के टॉप 30 में अपनी जगह बना चुके हैं। किराए में इस उछाल के पीछे मुख्य वजह यह है कि बड़े शहरों में महंगी खरीदारी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते फैशन ब्रांड्स अच्छी-अच्छी जगहों को तेजी से ले रहे हैं।