दिल्ली का खान मार्केट बना दुनिया की 24वीं सबसे महंगी रीटेल स्ट्रीट, दिल्ली-मुंबई में किराए में रिकॉर्ड उछाल
दिल्ली का खान मार्केट दुनिया की 24वीं सबसे महंगी रीटेल स्ट्रीट के तौर पर अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहा है। इस साल यहां का किराया 14 प्रतिशत बढ़कर 238 डॉलर (लगभग 22,200 रुपये) प्रति वर्ग फुट हो गया है। यह साफ बताता है कि यह मार्केट अभी भी खरीदारों के बीच कितना लोकप्रिय है और भारत ग्लोबल रीटेल सेक्टर में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है।
मुंबई की लिंकिंग रोड पर किराए में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी
भारत के रीटेल सेक्टर में इन दिनों काफी हलचल है। मुंबई की लिंकिंग रोड पर तो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा 28 प्रतिशत की किराए बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा, गुरुग्राम का गैलेरिया मार्केट और दिल्ली का कनॉट प्लेस भी एशिया-प्रशांत के टॉप 30 में अपनी जगह बना चुके हैं। किराए में इस उछाल के पीछे मुख्य वजह यह है कि बड़े शहरों में महंगी खरीदारी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते फैशन ब्रांड्स अच्छी-अच्छी जगहों को तेजी से ले रहे हैं।