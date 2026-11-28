KGMU में रैगिंग पड़ी भारी, 38 MBBS छात्रों को किया गया निलंबित
लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय (KGMU) ने 38 MBBS छात्रों को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें जूनियर MBBS छात्रों को अपने सीनियर्स को 'प्रणाम महोदय' कहकर अभिवादन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। विश्वविद्यालय की एंटी-रैगिंग कमेटी ने इस मामले की जांच की। अब निलंबन की इस अवधि में ये छात्र न तो कक्षाओं में जा पाएंगे और न ही हॉस्टल में रह पाएंगे।
जनता के विरोध के बाद रैगिंग की जांच शुरू
इस वीडियो ने जनता के बीच इस बात को लेकर चिंता बढ़ा दी कि कैंपस में जूनियर छात्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। पहले विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने इन अभिवादनों को केवल सम्मान के तौर पर बताया था, लेकिन जनता के भारी विरोध के बाद इस मामले में एक आधिकारिक जांच शुरू की गई। भारत के कॉलेजों में सख्त नियम होने के बावजूद रैगिंग अब भी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। यह घटना सभी को याद दिलाती है कि इस तरह का उत्पीड़न बिल्कुल गलत है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।