इस वीडियो ने जनता के बीच इस बात को लेकर चिंता बढ़ा दी कि कैंपस में जूनियर छात्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। पहले विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने इन अभिवादनों को केवल सम्मान के तौर पर बताया था, लेकिन जनता के भारी विरोध के बाद इस मामले में एक आधिकारिक जांच शुरू की गई। भारत के कॉलेजों में सख्त नियम होने के बावजूद रैगिंग अब भी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। यह घटना सभी को याद दिलाती है कि इस तरह का उत्पीड़न बिल्कुल गलत है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।