केतन अग्रवाल हत्याकांड का रहस्य गहराया, मंगेतर सिया की कहानी पर उठे सवाल देश Jun 27, 2026

पुणे के लोहागढ़ किले से गिरने से हुई केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने केतन और सिया गोयल का रिश्ता तय कराने वाले नरेंद्र मित्तल से पूछताछ की है। मित्तल दोनों परिवारों से जुड़े हुए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने सिर्फ केतन और सिया का परिचय कराया था। उन्हें उनके किसी अन्य रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह मामला तब एक नए मोड़ पर आ गया, जब सिया गोयल ने घटना के बारे में जो कहानी बताई, उसमें कई बातें आपस में मेल नहीं खा रही थीं।