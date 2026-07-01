केतन हत्याकांड: मंगेतर पर हत्या का आरोप, भाई का दावा- शादी के लिए उत्साहित थी सिया
18 जून को लोहगड किले में पुणे के प्रॉपर्टी डीलर केतन अग्रवाल की हत्या के बाद, इसके पीछे की असली वजह पर पुलिस और परिवार के बीच बहस छिड़ गई है। पुलिस का कहना है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर यह साजिश रची ताकि वे दोनों साथ रह सकें। वहीं, सिया का भाई साहिल गोयल पुलिस की इस बात से सहमत नहीं है। उसका दावा है कि सिया, केतन से शादी करने को लेकर बहुत उत्साहित थी।
साहिल गोयल और पुलिस के बीच मतभेद
साहिल ने बताया कि सिया ने केतन के साथ अपनी प्री-वेडिंग फोटोशूट की योजना बनाने में घंटों लगाए थे और शादी की तैयारियों में पूरे उत्साह के साथ शामिल थी। दूसरी तरफ, पुलिस का दावा है कि सिया का केतन से शादी करने का कोई इरादा नहीं था और उसने यह बात अपने भाई को भी बताई थी। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या साहिल ने अपने परिवार से सिया और चेतन के रिश्ते को छिपाया था। साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि इस पूरी घटना में उसका कोई हाथ तो नहीं था। इसमें एक फटा हुआ पासपोर्ट और बाली की यात्रा जैसे कुछ संदिग्ध मामले भी शामिल हैं। जांच अभी भी जारी है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातों पर कायम हैं।