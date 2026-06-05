केरल पर 5 लाख करोड़ का कर्ज बोझ: CM की चेतावनी, विकास का भविष्य अधर में!

कमाई का 77 प्रतिशत हिस्सा तनख्वाह, पेंशन और ब्याज में खर्च

रिपोर्ट बताती है कि केरल अपनी कुल कमाई का 77 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ तनख्वाह, पेंशन और ब्याज चुकाने में ही लगा देता है। इसमें से अकेले ब्याज पर 20.9 प्रतिशत खर्च होता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि विकास और नई योजनाओं पर होने वाला पूंजीगत व्यय (कैपिटल स्पेंडिंग) राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 1.3 प्रतिशत है।

यह आंकड़ा पूरे देश में सबसे कम है, जिसका सीधा मतलब है कि नए प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत कम पैसा बचता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 2025 के ज्यादातर समय में केरल को अपने खर्च चलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कर्ज लेना पड़ा।