केरल: योजना उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री के सिर पर गिरी खीर
केरल की डेयरी विकास मंत्री बिंदू कृष्णा 'प्रियदर्शिनी' नाम की एक नई योजना का उद्घाटन करने पहुंची थीं। तभी वहां मौजूद कुछ उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह से बस में काफी भीड़ हो गई। इसी आपाधापी में एक दूध की खीर (पायसम) उनके सिर पर गिर गई। हालांकि, मंत्री ने इस वाकये को सहजता से लिया और बिना रुके अपना कार्यक्रम जारी रखा।
प्रियदर्शिनी देगी मुफ्त KSRTC यात्रा
इसी दिन शुरू की गई 'प्रियदर्शिनी' योजना के तहत, केरल में चलने वाली 3,125 साधारण KSRTC बसों में महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे। इस सुविधा के लिए न तो कोई फॉर्म भरना होगा और न ही पंजीकरण करवाना पड़ेगा। बस उन्हें 'शून्य मूल्य' का एक टिकट लेना होगा, जिसकी मदद से उनकी यात्रा को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा। इस योजना का मुख्य मकसद है कि पूरे राज्य में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सुलभ और किफायती बने। इससे उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी।