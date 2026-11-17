राज्य सरकार ने कई बड़े ढांचागत सुधार किए हैं, जिनमें हाल ही में बनी चालक्याम रोड और हवाई अड्डे पर एक विशाल 5,000 वर्ग फुट का सुविधा केंद्र शामिल है। तीर्थयात्रियों को अब KSRTC बसों की सुविधा, हेलीकॉप्टर बुकिंग, देवस्वम हेल्प डेस्क, प्रसाद कूपन काउंटर और फ्लाइट की रियल-टाइम जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इन सबका लक्ष्य व्यस्त मंडला-मकरविलक्कू सीज़न के दौरान सबरीमाला की यात्रा को ज़्यादा आसान और सुखद बनाना है।