केरलम के मुख्यमंत्री का मास्टरस्ट्रोक, सबरीमाला बनेगा तिरुपति जैसा भव्य
केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सबरीमाला तीर्थस्थल को तिरुपति मॉडल की तर्ज पर विकसित करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बने सबरीमाला तीर्थयात्री सुविधा केंद्र से यह घोषणा की गई। इस पहल से सबरीमाला में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बेहतर सुविधाओं और सुगम यात्रा के कारण यहां 50 प्रतिशत अधिक तीर्थयात्री आने की उम्मीद है।
हवाई अड्डा सुविधा केंद्र और चालक्याम रोड
राज्य सरकार ने कई बड़े ढांचागत सुधार किए हैं, जिनमें हाल ही में बनी चालक्याम रोड और हवाई अड्डे पर एक विशाल 5,000 वर्ग फुट का सुविधा केंद्र शामिल है। तीर्थयात्रियों को अब KSRTC बसों की सुविधा, हेलीकॉप्टर बुकिंग, देवस्वम हेल्प डेस्क, प्रसाद कूपन काउंटर और फ्लाइट की रियल-टाइम जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इन सबका लक्ष्य व्यस्त मंडला-मकरविलक्कू सीज़न के दौरान सबरीमाला की यात्रा को ज़्यादा आसान और सुखद बनाना है।