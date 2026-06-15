भारत की पहली डिजिटल जनगणना केरल से शुरू, 16 जून से घर बैठे दें अपनी जानकारी

केरल में जनगणना टीम के दौरे

आपकी दी गई जानकारी जमा होने के बाद, 1 जुलाई से 30 जुलाई तक जनगणना की टीमें घरों का दौरा कर विवरणों की जांच करेंगी। इस दौरान आपको अपना नया 11-अंकों वाला SE ID अपने पास तैयार रखना होगा। अगर आप किराए पर रहते हैं, तो अपना मौजूदा पता ही बताएं। अधिकारियों ने बताया है कि आपकी निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, केवल कुल आंकड़े ही साझा किए जाएंगे। पूरे केरल के शहरों और गांवों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए 61,282 गणक और 10,189 पर्यवेक्षक तय किए गए हैं। ये सभी डेटा कलेक्शन के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे।