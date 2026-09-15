अफगानिस्तान में अकेली व्लॉगर अरुणिमा को रोका, पुरुष गाइड न होने पर मिली गिरफ्तारी की धमकी

इस डरावने अनुभव के बाद भी, अरुणिमा उज्बेकिस्तान की सीमा की ओर बढ़ती जा रही हैं। हालांकि, उनका कहना है कि आगे आने वाले चेकपॉइंट्स को लेकर उन्हें काफी चिंता हो रही है और इस घटना के बाद उन्हें पैनिक अटैक भी आए।

इन सब मुश्किलों के बावजूद, वह अपने सफर को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने के अपने फैसले पर कायम हैं। वे इसके जरिए दिखाना चाहती हैं कि अफगानिस्तान जैसी जगहों पर महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।