अफगानिस्तान में अकेली व्लॉगर अरुणिमा को रोका, पुरुष गाइड न होने पर मिली गिरफ्तारी की धमकी
केरलम की व्लॉगर अरुणिमा अफगानिस्तान में उस वक्त मुश्किल में पड़ गईं, जब अधिकारियों ने उन्हें अकेले यात्रा करते हुए रोक लिया। दरअसल, वहां के स्थानीय कानून महिलाओं को अकेले घूमने की इजाजत नहीं देते।
अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी दी कि पुरुष गाइड न होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हालांकि, एक शख्स ने, जिसने पहले उन्हें बामियान पहुंचने में मदद की थी, आगे आकर बात की। इसके बाद अरुणिमा को आगे जाने दिया गया।
अरुणिमा उज्बेकिस्तान सीमा की ओर बढ़ती रहीं
इस डरावने अनुभव के बाद भी, अरुणिमा उज्बेकिस्तान की सीमा की ओर बढ़ती जा रही हैं। हालांकि, उनका कहना है कि आगे आने वाले चेकपॉइंट्स को लेकर उन्हें काफी चिंता हो रही है और इस घटना के बाद उन्हें पैनिक अटैक भी आए।
इन सब मुश्किलों के बावजूद, वह अपने सफर को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने के अपने फैसले पर कायम हैं। वे इसके जरिए दिखाना चाहती हैं कि अफगानिस्तान जैसी जगहों पर महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।