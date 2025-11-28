श्रीलंका को 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत भेजी गई मदद, मोदी ने आपदा पर चिंता जताई

मदद

प्रधानमंत्री मोदी ने दिया मदद का आश्वासन

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'श्रीलंका के उन लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है जिन्होंने चक्रवात दितवाह की वजह से अपने प्रियजनों को खो दिया। अपने सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के साथ एकजुटता दिखाते हुए, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सामग्री और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत भेजा है। जैसे-जैसे हालात बदलेंगे, हम और मदद को तैयार हैं। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और विजन MAHASAGAR के हिसाब से, भारत श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है।'