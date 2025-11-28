श्रीलंका को 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत भेजी गई मदद, मोदी ने आपदा पर चिंता जताई
क्या है खबर?
श्रीलंका में चक्रवात 'दितवाह' के विनाशकारी असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। उन्होंने पड़ोसी देश को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को टैग करते हुए लिखा कि भारत जरूरत के समय मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि भारत ने 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत तुरंत राहत सामग्री और जरूरी सहायता भेजी है।
मदद
प्रधानमंत्री मोदी ने दिया मदद का आश्वासन
प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'श्रीलंका के उन लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है जिन्होंने चक्रवात दितवाह की वजह से अपने प्रियजनों को खो दिया। अपने सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के साथ एकजुटता दिखाते हुए, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सामग्री और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत भेजा है। जैसे-जैसे हालात बदलेंगे, हम और मदद को तैयार हैं। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और विजन MAHASAGAR के हिसाब से, भारत श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है।'
मौत
अब हो चुकी है 56 लोगों की मौत
श्रीलंका में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ की चपेट में आकर अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं। देश के करीब 17 जिलों में 12,313 परिवारों के 43,991 लोग प्रभावित हैं। श्रीलंका में सभी स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका के अनुरोध के बाद भारतीय विमानवाहक पोत INS विक्रांत को बाढ़ बचाव कार्यों में तैनात किया जाएगा।