आईफोन में दिखेगी केरलम के पारंपरिक भोज 'सद्या' की इमोजी? सरकार ने CEO से की अपील

सदिया एक विशाल शाकाहारी भोज है जिसमें 26 से 28 व्यंजन केले के पत्तों पर परोसे जाते हैं। इनमें कालन, पचड़ी, पायसम जैसे कई तरह के पकवान शामिल होते हैं। यह इतना पसंद किया जाता है कि एयरलाइंस भी त्योहारों के दौरान अपनी उड़ानों में इसे परोसती हैं।

एक प्राइवेट क्लीनिक से जुड़ी डाइटिशियन डॉ. अनुपा जोस का कहना है कि सदिया में कैलोरी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। हालांकि, वह सुझाव देती हैं कि इस परंपरा को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाए रखने के लिए चावल कम और दालें या फलियां ज्यादा शामिल की जा सकती हैं।