आईफोन में दिखेगी केरलम के पारंपरिक भोज 'सद्या' की इमोजी? सरकार ने CEO से की अपील
केरलम पर्यटन ने हाल ही में एप्पल के CEO जॉन टर्नस से संपर्क करके 'सद्या' (एक पारंपरिक भोज) का इमोजी बनाने की अपील की है। उनका मकसद इस मशहूर केरलम के भोज को दुनिया भर में पहचान दिलाना है। वे चाहते हैं कि यह अमेरिकी व्यंजनों में स्टीक या चेक व्यंजनों में पोर्क नकल की तरह ही लोकप्रिय हो जाए, खासकर ओणम जैसे त्योहारों और बड़े समारोहों के दौरान।
सदिया भोज के पकवान और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव
सदिया एक विशाल शाकाहारी भोज है जिसमें 26 से 28 व्यंजन केले के पत्तों पर परोसे जाते हैं। इनमें कालन, पचड़ी, पायसम जैसे कई तरह के पकवान शामिल होते हैं। यह इतना पसंद किया जाता है कि एयरलाइंस भी त्योहारों के दौरान अपनी उड़ानों में इसे परोसती हैं।
एक प्राइवेट क्लीनिक से जुड़ी डाइटिशियन डॉ. अनुपा जोस का कहना है कि सदिया में कैलोरी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। हालांकि, वह सुझाव देती हैं कि इस परंपरा को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाए रखने के लिए चावल कम और दालें या फलियां ज्यादा शामिल की जा सकती हैं।