केरल SSLC 2026: 99 प्रतिशत लड़कियां पास, 30,000 से ज्यादा को A+
केरल में 10वीं की बोर्ड परीक्षा, यानी SSLC 2026 के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस बार छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कुल 99.07 प्रतिशत बच्चे सफल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, इस बार 4.17 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 4.14 लाख से ज्यादा बच्चों ने अगली पढ़ाई के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लड़कियों ने इस बार भी लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। उनका पास प्रतिशत 99.22% रहा, जो लड़कों के 98.93 प्रतिशत से ज्यादा है।
केरल में 30,514 छात्रों को सभी विषयों में A+ मिले
इस साल 30,514 छात्रों ने सभी विषयों में A+ ग्रेड हासिल किया है। इसके अलावा, 2,105 स्कूलों में सभी छात्र सफल रहे, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अगर कोई छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है, तो वे 'सेव ए ईयर' (SAY) परीक्षा दे सकते हैं। ये परीक्षाएं 19 जून तक चलेंगी, जिनके नतीजे जुलाई के महीने में घोषित किए जाएंगे। छात्र अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ 'सफलम' ऐप और 'डिजीलोकर' ऐप पर भी देख सकते हैं। बता दें कि प्लस वन (11वीं) में दाखिले की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है।