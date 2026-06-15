केरल SSLC 2026: 99 प्रतिशत लड़कियां पास, 30,000 से ज्यादा को A+

केरल में 30,514 छात्रों को सभी विषयों में A+ मिले

इस साल 30,514 छात्रों ने सभी विषयों में A+ ग्रेड हासिल किया है। इसके अलावा, 2,105 स्कूलों में सभी छात्र सफल रहे, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अगर कोई छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है, तो वे 'सेव ए ईयर' (SAY) परीक्षा दे सकते हैं। ये परीक्षाएं 19 जून तक चलेंगी, जिनके नतीजे जुलाई के महीने में घोषित किए जाएंगे। छात्र अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ 'सफलम' ऐप और 'डिजीलोकर' ऐप पर भी देख सकते हैं। बता दें कि प्लस वन (11वीं) में दाखिले की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है।