केरल HSCAP 2026 के प्लस वन नतीजे आए, SSLC पुनर्मूल्यांकन भी जारी
केरल के शिक्षा निदेशालय ने HSCAP 2026 के तहत प्लस वन प्रवेश के पहले दौर के परिणाम जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने आवेदन किया था वे hscap.kerala.gov.in पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। वहां उन्हें पता चलेगा कि उन्हें कौन सा स्कूल आवंटित हुआ है। इस आवंटन के साथ ही, 11 जून को हुए SSLC पुनर्मूल्यांकन के नतीजे भी घोषित किए गए हैं।
स्थायी प्रवेश 15-17 जून, अस्थायी की भी अनुमति
जिन छात्रों को उनकी पहली पसंद का स्कूल मिल गया है, उन्हें 15 जून (सुबह 10 बजे) से 17 जून (शाम 5 बजे) के बीच स्थायी प्रवेश लेना होगा। वहीं, जिन्हें पहली पसंद का स्कूल नहीं मिला है, वे अस्थायी या स्थायी प्रवेश ले सकते हैं। इससे वे अगले दौर के लिए भी पात्र बने रहेंगे। स्कूल में रिपोर्ट करते समय छात्रों को अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ सभी जरूरी दस्तावेज भी लेकर जाने होंगे, जैसे कि आवंटन पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र। अगर कोई छात्र आखिरी तारीख तक प्रवेश नहीं लेता है, तो उसे आगे के आवंटन में शामिल नहीं किया जाएगा।