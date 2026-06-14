केरल HSCAP 2026 के प्लस वन नतीजे आए, SSLC पुनर्मूल्यांकन भी जारी

स्थायी प्रवेश 15-17 जून, अस्थायी की भी अनुमति

जिन छात्रों को उनकी पहली पसंद का स्कूल मिल गया है, उन्हें 15 जून (सुबह 10 बजे) से 17 जून (शाम 5 बजे) के बीच स्थायी प्रवेश लेना होगा। वहीं, जिन्हें पहली पसंद का स्कूल नहीं मिला है, वे अस्थायी या स्थायी प्रवेश ले सकते हैं। इससे वे अगले दौर के लिए भी पात्र बने रहेंगे। स्कूल में रिपोर्ट करते समय छात्रों को अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ सभी जरूरी दस्तावेज भी लेकर जाने होंगे, जैसे कि आवंटन पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र। अगर कोई छात्र आखिरी तारीख तक प्रवेश नहीं लेता है, तो उसे आगे के आवंटन में शामिल नहीं किया जाएगा।