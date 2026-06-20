केरलम पुलिस ने 'ऑपरेशन तूफान' के तहत पकड़ी 15 करोड़ की ड्रग्स

केरल में स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू

'ऑपरेशन तूफान' के तहत अब तक 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की नशीली दवाएं और संबंधित सामान जब्त किया गया है। राज्य सरकार 26 जून को मनाए जाने वाले 'नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस' के मौके पर स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। इन कार्यक्रमों में मंत्री और सांसद भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने बताया कि उनका लक्ष्य 'नशा मुक्त केरल' बनाना है। आज दोपहर वे थामरास्सेरी धर्मप्रांत के बिशप मार रेमिगिओस इंचनानीइल से मुलाकात करेंगे।