बिश्नोई गैंग का 'जासूस' फोटोग्राफर केरलम से गिरफ्तार, बॉलीवुड सितारों पर नजर रखने के आरोप

तमिलनाडु का रहने वाला गुरुमूर्ति मुंबई में फोटोग्राफर के तौर पर काम करता था। आरोप है कि वह मुंबई में फिल्मी सितारों पर नजर रखता था और उनकी जानकारी बिश्नोई गैंग के विदेशी सदस्यों तक पहुंचाता था।

इसके बदले में, बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी के बैंक खाते में पैसे आते थे। अब गुरुमूर्ति पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है। केरलम की एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड और केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं, और पुलिस उसके पैसों के लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है।