केरलम में बुजुर्गों की अब होगी पूरी देखभाल, 10 करोड़ के बजट से बना नया विभाग
केरलम ने अभी-अभी सीनियर सिटीजंस वेलफेयर डिपार्टमेंट (वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग) की शुरुआत की है। इसका मकसद राज्य के बुजुर्गों का जीवन और आसान बनाना है।
नए बजट में इस डिपार्टमेंट के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह विभाग बुजुर्गों की सुरक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और बढ़ती उम्र के साथ उन्हें सक्रिय बनाए रखने के लिए कई योजनाएं तैयार करेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने पदों के ट्रांसफर के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत एडिशनल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट जैसे पदों को सामान्य प्रशासन और पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विभागों से हटाकर नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया है।
डिपार्टमेंट हेल्पलाइन और पोर्टल भी देगा
यह नया डिपार्टमेंट केयर होम्स का मैनेजमेंट करेगा। यह वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कानूनों और नियमों को लागू करेगा। इसके साथ ही, राज्य की वरिष्ठ नागरिक नीति और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू करने की जिम्मेदारी इसी विभाग की होगी। इसकी योजनाओं में एक 24/7 हेल्पलाइन भी शामिल है, जो इमरजेंसी में मदद देगी।
एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए बुजुर्ग कई सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। इनमें एल्डर वल्नरेबिलिटी रजिस्टर, प्रोडक्टिव एजिंग रजिस्टर, केरल केयर वर्कफोर्स रजिस्टर और सर्विस कनेक्ट डायरेक्टरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, डिमेंशिया-फ्रेंडली केरलम कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। सभी स्थानीय स्व-सरकारी संस्थाओं में सहायता डेस्क बनाए जाएंगे, ताकि बुजुर्गों को आसानी से मदद मिल सके। इन सब कदमों से केरल बुजुर्गों के लिए और भी बेहतर जगह बन पाएगा।