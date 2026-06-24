इबोला का साया: अफ्रीका में संकट के बाद केरल की अभूतपूर्व तैयारी, हर यात्री पर पैनी नजर

केरल में यात्रियों की स्क्रीनिंग और 21 दिन का क्वारंटीन लागू

स्वास्थ्य कर्मचारी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ताकि उनमें लक्षणों या संक्रमण के जोखिम का पता चल सके। किसी भी यात्री में लक्षण दिखने पर उन्हें 21 दिन के क्वारंटीन में रखा जाता है, जिसकी निगरानी स्थानीय स्वास्थ्य टीमें करती हैं। राज्य के सभी 14 जिलों में अब विशेष आइसोलेशन सुविधाएं तैयार की गई हैं, और मेडिकल स्टाफ को भी तत्काल कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित व सुसज्जित किया गया है। अब तक 206 यात्रियों को ट्रैक किया जा चुका है। इनमें से कुछ को क्वारंटीन किया गया है, जबकि एक व्यक्ति में लक्षण दिखते ही उसे तुरंत आइसोलेशन में रखा गया।