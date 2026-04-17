केरल हॉस्टल मालिक की गंदी करतूत: महिला पर्यटक को घूरा, व्लॉगर ने आवा उठाई तो पुलिस तक पहुंची बात! देश Apr 17, 2026

ट्रैवल व्लॉगर अभिमन्यु नंदल ने केरल के एक हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि हॉस्टल मालिक एक महिला पर्यटक को अनुचित तरीके से घूर रहा था। जब महिला ने अपनी परेशानी व्यक्त की, तो मालिक ने उसे अनसुना कर दिया। इस मामले पर अभिमन्यु ने आवाज़ उठाई, तो उन्हें हॉस्टल खाली करने को कह दिया गया। इसके बाद, नंदल ने यह पूरी घटना ऑनलाइन साझा की। उनकी इस बात से लोगों में काफी गुस्सा फूटा और कई दूसरे यात्रियों ने भी ऐसी ही शिकायतें सामने रखीं।