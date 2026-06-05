केरल हाई कोर्ट ने ED की जांच के खिलाफ CMRL की अपील खारिज की देश Jun 05, 2026

केरल हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के उन मामलों की जांच करने की इजाजत दे दी है, जो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना थाईकांडियिल से जुड़े आरोपों से संबंधित हैं।

दरअसल, इससे पहले CMRL ने इस जांच को रोकने की कोशिश की थी। कंपनी का तर्क था कि मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत किसी 'अनुसूचित अपराध' का होना जरूरी है, तभी जांच हो सकती है।

हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा अपराध केवल आपराधिक मुकदमे के लिए जरूरी होता है, न कि जांच या संपत्ति फ्रीज करने जैसे सिविल मामलों के लिए। इसलिए, ED अपनी जांच जारी रख सकती है।