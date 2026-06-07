दुबई में फंसे केरल के स्वास्थ्यकर्मी, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई गुहार

केरल के मुख्यमंत्री ने मोदी से हस्तक्षेप की मांग की

ये वही पेशेवर हैं, जो कभी कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइनों पर डटकर सेवा कर रहे थे। अब उन्हें अपने देश से निकाले जाने का डर सता रहा है। इन स्वास्थ्य कर्मियों को यह भी चिंता है कि कहीं उनका मेडिकल लाइसेंस हमेशा के लिए छिन न जाए। उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई है और बताया कि इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें, ताकि इन कर्मियों को और मुश्किलों का सामना न करना पड़े और वे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकें।