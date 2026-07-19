केरलम सरकार का छात्रों को तोहफ़ा, फीफा विश्व कप फाइनल के लिए स्कूलों में सोमवार की छुट्टी

केरलम सरकार ने 20 जुलाई को सभी सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। इसके पीछे वजह यह है कि बच्चे अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले फीफा विश्व कप फाइनल को देर रात तक आराम से देख सकें। यह मैच रविवार की देर रात शुरू होगा और सोमवार की सुबह तक खिंच सकता है। यह फैसला तब लिया गया, जब फुटबॉल के शौकीन छात्रों और कुछ नेताओं ने इसके लिए मांग की थी। इस छुट्टी से छात्र अगले दिन स्कूल जाने की चिंता किए बिना इस बड़े मैच का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे।