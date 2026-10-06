केरलम में 'शी स्कूटर' का धमाकेदार आगाज: मछुआरा समुदाय को घर, रोजगार और आत्मनिर्भरता का वरदान

केरलम सरकार अपनी 600 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा को एक बड़े बंदरगाह केंद्र में बदलना चाहती है। इसके लिए विझिंजम जैसे बंदरगाहों पर स्थानीय मछुआरे युवाओं के लिए नौकरियां भी आरक्षित की जाएंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार मछुआरी महिलाओं को मदद देने वाली संस्था, सोसाइटी फॉर असिस्टेंस टू फिशरवुमेन (SAF) का दायरा 1,800 से बढ़ाकर 3,000 यूनिट तक कर रही है। इसका लक्ष्य महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। SAF हर साल पहले से ही 41 करोड़ रुपये मजदूरी और मुनाफे के रूप में दे रहा है। ऐसे में ये सारे कदम केरलम के मछुआरा समुदाय के जीवन को और बेहतर बनाने के साथ-साथ उन्हें सशक्त भी करेंगे।