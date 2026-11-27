केजरीवाल के पुराने आवास में ईसा मसीह की तस्वीर, छिड़ा बवाल
अरविंद केजरीवाल का 'शीश महल' वाला घर आजकल खूब चर्चा में है। यह सिर्फ इसकी 58 करोड़ रुपये की कीमत के लिए नहीं, बल्कि इसमें बने मंदिर को लेकर भी है, जहां हिंदू देवी-देवताओं के साथ ईसा मसीह की तस्वीर भी मौजूद है।
दिल्ली सरकार ने अगले महीने इसे आम लोगों के लिए खोलने से पहले पत्रकारों को इस घर का दौरा कराया। इसके बाद से घर की भव्यता और वहां की अनोखी धार्मिक सजावट, दोनों पर खूब बातें हो रही हैं।
इंटरनेट पर हंगामा, भाजपा ने घेरा, AAP ने आरोप नकारे
मंदिर की तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर हंगामा मच गया। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि हिंदू देवी-देवताओं के साथ ईसा मसीह की तस्वीर क्यों लगाई गई है।
सोशल मीडिया पर इस पर सवाल और सियासी कटाक्ष खूब देखने को मिले। वहीं, भाजपा ने इस भव्य बंगले को 'शीश महल' कहकर इसकी शान-शौकत पर सवाल उठाए।
आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक हथकंडा बताया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह यमुना प्रदूषण जैसे शासन से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए 'शीश महल' विवाद का इस्तेमाल कर रही है। करदाताओं के पैसे और धार्मिक प्रतीकों को लेकर यह बहस लगातार गरमा रही है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए हैं।