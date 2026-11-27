मंदिर की तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर हंगामा मच गया। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि हिंदू देवी-देवताओं के साथ ईसा मसीह की तस्वीर क्यों लगाई गई है।

सोशल मीडिया पर इस पर सवाल और सियासी कटाक्ष खूब देखने को मिले। वहीं, भाजपा ने इस भव्य बंगले को 'शीश महल' कहकर इसकी शान-शौकत पर सवाल उठाए।

आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक हथकंडा बताया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह यमुना प्रदूषण जैसे शासन से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए 'शीश महल' विवाद का इस्तेमाल कर रही है। करदाताओं के पैसे और धार्मिक प्रतीकों को लेकर यह बहस लगातार गरमा रही है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए हैं।